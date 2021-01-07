Умер актер из фильма «Вечный зов» Валерий Хлевинский

Валерий Хлевинский умер на 78-м году жизни. Фото: скриншот Instagram

Валерий Хлевинский умер на 78-м году жизни. Фото: скриншот Instagram

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Хлевинский скончался в Москве.

О смерти Хлевинского сообщается на сайте МХТ имени Чехова, в котором работал актер. Причину смерти уточнять не стали. Актеру было 77 лет.

Церемония прощания с артистом пройдет в понедельник, 11 января, в МХТ имени Чехова. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Валерий Хлевинский учился в Школе-студии МХАТ, а после его приняли в труппу театра «Современник», где играл во множестве спектаклях. Также он выступал в труппах Театра Табакова и МХТ им. Чехова.

Актер снялся в таких кинокартинах, как «Вечный зов», «Вся королевская рать», «Берега», «Большая перемена», «Молчание доктора Ивенса», «Такси-блюз» и «Валентин и Валентина».