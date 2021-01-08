Эксперт назвал сервисы по переводу голоса в текст опасными

Эксперт назвал сервисы по переводу голоса в текст опасными
Подобные приложения могут быть опасны. Фото: unsplash

Сервисы по переводу голоса в текст могут быть небезопасными. Обработка записи осуществляется не на устройстве владельца, а на сервере компании.

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на слова директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова, сервисы по переводу голоса стали более популярными. Однако одновременно с этим появились и махинации, которые могут только навредить пользователям.

Например, бесплатные сервисы не берут денег с перевода сообщений. При этом подобные системы имеют альтернативный способ заработка. Чаще всего это баннерная реклама, которая может быть безобидной. Однако есть более скрытные инструменты, они позволяют выявлять интересы пользователя, соединяя их с личными данными на устройстве.

Таким образом, эксперт призывает более подробно изучать сервисы перевода перед использованием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно зачем мошенники записывают телефонные разговоры.

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