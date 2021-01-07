Стало известно зачем мошенники записывают телефонные разговоры

Необходимо следить за своими личными данными и избегать их публикации в открытом доступе. Фото: pixabay.com

Необходимо следить за своими личными данными и избегать их публикации в открытом доступе. Фото: pixabay.com

Злоумышленники записывают голоса при телефонных разговорах. Мошенникам это нужно из-за распространения биометрии. Голос позволит управлять гаджетом человека без его ведома.

Об этом расскзаал заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы ИБ-компаний Angara Дмитрий Пудов в интервью агентству «Прайм».

«Если сервисы будут полагаться на использование голосовых команд по телефону, то мошенники смогут использовать полученные образцы для синтеза вашего голоса и последующей атаки на такие сервисы. Кстати, нейросетей, способных по сэмплам смоделировать голос, уже достаточно», – заявил эксперт.

Отметим, что подобные случаи мошенничества уже были зафиксированы в мире. Британская компания из-за записанного голоса лишилась 230 тыс. долларов.

По словам Дмитрия Пудова, если вы заметили, что разговор записывается, то стоит молча прервать его.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты назвали города, из которых чаще всего звонят мошенники.