Эксперты назвали города, из которых чаще всего звонят мошенники

В Москву и Петербург звонили в два раза больше, чем в другие города. Фото: pixabay.com

В Москву и Петербург звонили в два раза больше, чем в другие города. Фото: pixabay.com

Стало известно из каких городов мошенники звонят чаще всего.

Выяснилось, что телефонные мошенники чаще всего звонят из Москвы, Петербурга и Краснодарского края, за год они совершили около 15 млн звонков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования компании BI.ZONE.

Согласно исследованию, 87,7% жалоб пришлось на номера с московскими кодами: 74,4% — на 495 и 13,3% — на 499.

Отмечается, что именно москвичи — популярная цель у мошенников, а московский код вызывает меньше подозрений В Москву и Петербург звонили в два раза больше, чем в другие города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга местная жительница осталась без накоплений после визита работников социальной службы. Прибывшие полицейские выяснили, что в этот же день женщине поступал звонок от незнакомки, которая, представившись соцработником, узнавала о наличии в доме денежных средств.