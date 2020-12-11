Пенсионерка с Алтайской лишилась 700 тысяч после визита соцработников

В Московском районе Петербурга местная жительница осталась без накоплений после визита работников социальной службы.

Преступный инцидент произошел в четверг, 10 декабря, в доме №13 на Алтайской улице. В отдел полиции обратилась пенсионерка с заявлением о том, что обнаружила в квартире пропажу 700 тыс. рублей после ухода двух неизвестных. Злоумышленники представились работниками соцслужбы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские выяснили, что в этот же день женщине поступал звонок от незнакомки, которая, представившись соцработником, узнавала о наличии в доме денежных средств.

Женщина также сообщили приметы преступников: мужчине на вид около 30 лет, славянской внешности, был одет в куртку и шапку черного цвета; женщине на вид также около 30 лет, была одета в пальто светло-бежевого цвета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после встречи с лжесотрудником электросети пенсионер остался без 145 тысяч.