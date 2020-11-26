После встречи с лжесотрудником электросети пенсионер остался без 145 тысяч

После встречи с лжесотрудником электросети пенсионер остался без 145 тысяч
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Петродворцовом районе Петербурга пенсионер стал жертвой мошенника. Его обокрали на 145 тысяч рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 79-летний мужчина и рассказал о том, что неизвестный под предлогом проверки электросчетчика, представившись сотрудником электросети, похитил у него 145 тысяч рублей.

Подозреваемому на вид около 40 лет, рост 170. По словам пенсионера, он был одет в темную одежду. Также на месте происшествия были изъяты следы пальцев рук и обуви. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе к пенсионеру дважды приходили одни и те же аферисты с целью установления различных приборов. В общей сложности было похищено 55 тыс. рублей.

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