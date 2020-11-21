В Петербурге полиция задержала мошенника, обманувшего пенсионера несколько раз на деньги

В Калининском районе к пенсионеру дважды приходили одни и те же аферисты с целью установления различных приборов. В общей сложности было похищено 55 тыс. рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 15 ноября в полицию обратился местный житель одного из домов по улице Софьи Ковалевской с сообщением, что в его просят открыть дверь неизвестные, которые ранее, в октябре, установили стабилизатор и хотят его сфотографировать.

По версии следствия, к 84-летнему пенсионеру приходили неизвестные, которые представлялись сотрудниками водоснабжающей организации и установили два датчика на радиаторы отопления (два металлических хомута), за что заявитель отдал 40 тысяч рублей. Затем 2 ноября те же неизвестные лица установили у пенсионера в квартире стабилизатор напряжения (тройник на 3 розетки) за 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний неработающий петербуржец. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе мошенник обманул пенсионерку почти на 300 тыс. рублей.