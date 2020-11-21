В Красносельском районе мошенник обманул пенсионерку почти на 300 тыс. рублей

В Красносельском районе мошенник обманул пенсионерку почти на 300 тыс. рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции в Красносельском районе задержали мужчину, подозреваемого в краже.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 95-летняя пенсионерка и рассказала о том, что к ней в квартиру под предлогом замены счетчиков на обогревателях приходили двое неизвестных мужчин. После ухода она не досчиталась 295 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Одного из подозреваемых задержали у дома Ленинскому проспекту. Им оказался 26-летний мужчина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратилась 45-летняя женщина-парикмахер, которая заявила, что с 3 по 30 августа отсутствовала в своей квартире на улице Ивана Фомина, и в это время туда забрался вор.

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