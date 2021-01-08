Петербургские власти отказываются реконструировать «мост глупости»

Петербургские власти отказываются реконструировать &#171;мост глупости&#187;
Очередной грузовик не смог проехать под мостом. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Смольный обратил внимание на жалобы петербуржцев на множественные случаи застревания грузовиков на путепроводе с ограниченным по высоте для транспорта движения на Софийской улице.

В пресс-службе городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры отреагировали на эти сообщения, отметив наличие «лежачих полицейских» перед мостом. Также перед путепроводом установлены дополнительные информационные щиты, предупреждающие знаки и, как считают в ведомстве, все это должно помогать водителям в ориентации. Помимо этого, в комитете заявили на отсутствие средств на реконструкцию моста.

«Изменение параметров данного путепровода возможно только в рамках реконструкции. В условиях ограниченного финансирования в настоящее время проведение реконструкции не планируется», — заявляют в комитете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очередной грузовик застрял под «мостом глупости» в Петербурге.

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