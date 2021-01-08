Более 3 тысяч петербуржцев заразились Covid-19 за сутки

Более 3 тысяч петербуржцев заразились Covid-19 за сутки
Петербург по-прежнему остается самым эпидемиологически неблагополучным городом после Москвы. Фото: pixabay.com

Медицинские работники продолжают фиксировать количество новых случаев коронавируса в Петербурге. За прошедшие сутки инфекцией заразились 3 тыс. 17 жителей города.

Данные об этом были опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу, 8 января. Отмечается, что за весь период пандемии в городе болезнь подхватили уже 270 тыс. 19 петербуржцев.

Отметим, что болезнь является смертельной и опасной. Печальную статистику ежедневно пополняют новые пациенты. За минувшие сутки скончались 55 человек. Однако победить инфекцию смогли – 1 тыс. 756 человек за сутки.

Таким образом, в Петербурге от коронавируса умерли 8 тыс. 259 пациентов, а выздороветь смогли 162 тыс. 91 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге к ИВЛ подключены 424 ковид-пациента. В городе также возросла доля пациентов, которые переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

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