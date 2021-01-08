Россияне перечислили самые перспективные профессии 2021 года

Сервисы «Работа.ру» и «Сберуслуги» провели исследование, выяснив, как профессии россияне считают самыми перспективными в 2021 году.

Оказалось, что 13% опрошенных назвали самой перспективной профессией в этом году IT-специалиста, передает ТАСС. Еще 11% считают наиболее популярными профессию программиста, а 1% — разработчиков и системных администраторов. Кроме того, 8% участников опроса убеждены, что наиболее актуальной специальностью в 2021 году является врачебная. 3% назвали медработников и инфекционистов, а еще по 1% выбрали вирусологов и фармацевтов.

Также респонденты называли в числе самых востребованных профессий депутата (4%), президента (3%) и министра (2%). Предприниматели и строители являются самыми перспективными для 3% опрошенных. Еще по 2% отдали это звание инженерам, директорам, маркетологам, логистам и специальностям, позволяющим работать удаленно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о профессиях, которые, скорее всего, перестанут быть актуальными уже в течение ближайших 10 десяти лет.