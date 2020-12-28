Названы профессии, которые потеряют актуальность в ближайшие 10 лет

Руководитель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров перечислил профессии, которые станут менее востребованными в ближайшее десятилетие.

По словам эксперта, работу в ближайшие годы могут потерять бухгалтеры. Это связано с внедрением технологий и переходом на электронный документооборот. Главных бухгалтеров станет в пять раз меньше. Многие профессионалы перейдут на удаленную работу и, скорее всего, будут работать сразу с несколькими организациями, передает RT.

Захаров отметил, что в России наблюдается стремительное развитие аутсорсинговых бухгалтерских сервисов. В скором времени бизнес не сможет себе позволить оплачивать услуги «своего» бухгалтера.

Кроме того, в число невостребованных профессий может попасть менеджер по кадрам (HR-менеджер). Также будет снижаться спрос на водителей такси. Это объясняется тем, что в крупных городах готовятся запустить беспилотные такси. Это относится и к водителям-дальнобойщикам.

Как считает Захаров, в скором времени снизится спрос и на преподавателей иностранных языков, поскольку многие люди общаются через онлайн-переводчик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны самые востребованные профессии 2021 года.