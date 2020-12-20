Стали известны самые востребованные профессии 2021 года

Стали известны самые востребованные профессии 2021 года
На первом месте оказалась медработники. Фото: pixabay

Названы самые востребованные профессии в 2021 году.

На первом месте оказалась медработники, а также сотрудники в сфере IT и продавцы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов Работа.ру и «СберИндекс».

Также эксперты прогнозируют рост спроса на рынке труда на фармацевтов, водителей, курьеров, а также комплектовщиков, логистов и сборщиков. Отмечается, что в следующем году ценным навыком станет готовность непрерывного обучения.

«Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость», — говорят эксперты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы составили «черный список» профессий и назвали самые престижные вакансии. По мнению горожан, самыми статусными профессиями в Петербурге являются программисты, разработчики и IT-специалисты.

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