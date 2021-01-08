Кадыров сравнил себя с Трампом из-за блокировки аккаунта в соцсетях

Кадыров сравнил себя с Трампом из-за блокировки аккаунта в соцсетях
Кадыров сравнил себя с Трампом. Фото: сайт президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на блокировку аккаунте американского президента Дональда Трампа в соцсетях и нашел сходство с ним.

«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы республики, Трамп бы не попал в такую ситуацию, если бы он с уважением относился к демократии и человеческим правам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СМИ узнали о планах Трампа помиловать самого себя. Отмечается, что Трамп обсуждал юридические и политические последствия помилования. Политик боится преследований от своих противников, поэтому пытается обезопасить себя.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дональд трамп рамзан кадыров соцсети


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кадыров сравнил себя с Трампом из-за блокировки аккаунта в соцсетях
Военные возьмутся за уничтожение коронавируса на соцобъектах в Петербурге и ...
В Петербурге похолодает до -12 градусов в субботу
С начала октября волонтеры Петербурга оказали помощь более 100 тысяч человек
Климатолог предсказала аномально сухое лето в России
Полиция проверит ДТП с каршерингом, перевернувшимся на крышу на Шаврова
Врач объяснил, как восстановить легкие после тяжелой формы COVID-19
Россияне перечислили самые перспективные профессии 2021 года