Кадыров сравнил себя с Трампом из-за блокировки аккаунта в соцсетях

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на блокировку аккаунте американского президента Дональда Трампа в соцсетях и нашел сходство с ним.

«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы республики, Трамп бы не попал в такую ситуацию, если бы он с уважением относился к демократии и человеческим правам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СМИ узнали о планах Трампа помиловать самого себя. Отмечается, что Трамп обсуждал юридические и политические последствия помилования. Политик боится преследований от своих противников, поэтому пытается обезопасить себя.