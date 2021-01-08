СМИ узнали о планах Трампа помиловать самого себя

Действующий президент США Дональд Трамп планирует помиловать самого себя в последние дни президентства.

Информация об этом появилась в The New York Times в пятницу, 8 января. СМИ ссылается на двух источников, которые знакомы с дискуссией на эту тему. Как отметили в издании, данное заявление о помиловании является самым неординарным использованием президентских полномочий президента США в истории.

Отмечается, что Трамп обсуждал юридические и политические последствия помилования. Политик боится преследований от своих противников, поэтому пытается обезопасить себя.

«Ни один президент не помиловал себя, поэтому законность предполагаемого самопомилования никогда не проверялась в системе правосудия, а ученые-юристы расходятся во мнениях о том, признают ли его суды», – заявили авторы материала.

Однако, если Трамп сможет помиловать себя, то это по словам авторов, создаст только дополнительные проблемы. Будущие президенты будут делать также и чувствовать себя выше закона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Трамп осудил сторонников за беспорядки в Вашингтоне и пообещал передать власть Байдену.