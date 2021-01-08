СМИ узнали о планах Трампа помиловать самого себя

СМИ узнали о планах Трампа помиловать самого себя
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Действующий президент США Дональд Трамп планирует помиловать самого себя в последние дни президентства.

Информация об этом появилась в The New York Times в пятницу, 8 января. СМИ ссылается на двух источников, которые знакомы с дискуссией на эту тему. Как отметили в издании, данное заявление о помиловании является самым неординарным использованием президентских полномочий президента США в истории.

Отмечается, что Трамп обсуждал юридические и политические последствия помилования. Политик боится преследований от своих противников, поэтому пытается обезопасить себя.

«Ни один президент не помиловал себя, поэтому законность предполагаемого самопомилования никогда не проверялась в системе правосудия, а ученые-юристы расходятся во мнениях о том, признают ли его суды», – заявили авторы материала.

Однако, если Трамп сможет помиловать себя, то это по словам авторов, создаст только дополнительные проблемы. Будущие президенты будут делать также и чувствовать себя выше закона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Трамп осудил сторонников за беспорядки в Вашингтоне и пообещал передать власть Байдену.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дональд трамп помилование президентские выборы США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач перечислил противопоказания для массажа
УФАС Петербурга проверит ярмарку на Манежной площади
Названы случаи блокировки банковских счетов россиян
В Лос-Анджелесе скончалась звезда «Полицейской академии» Мэрион Рэмси
Под Тосно мужчину насмерть сбила машина — он катался на ...
СМИ узнали о планах Трампа помиловать самого себя
Названы виды боли в животе, достаточные для вызова скорой
В России выявили 23,6 тысяч новых COVID-пациентов за сутки