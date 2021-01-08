Трамп осудил сторонников за беспорядки в Вашингтоне и пообещал передать власть Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп осудил сторонников за захват Капитолия и беспорядки в Вашингтоне, а также дал обещание, что участники массовых волнений заплатят за произошедшее.

Трамп записал видеообращение, которое было опубликовано в Twitter. Политик заверил, что в ближайшее время приступит к передаче власти новой администрации демократа Джозефа Байдена, приступающей к работе с 20 января. По словам Трампа, все его внимание сосредоточено на обеспечении «безболезненной» передачи власти.

Также он обратился к американцам с заявлением, что служба президентом была главной частью его жизни. «Мои замечательные сторонники, я знаю, что вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наша великолепная кампания только начинается», — отметил он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В ходе беспорядков погибли четыре человека.