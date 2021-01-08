Сотрудник Агентства внешнего транспорта Петербурга погиб в результате крушения самолета в Ленобласти

Сотрудник Агентства внешнего транспорта Петербурга погиб в результате крушения самолета в Ленобласти
Место происшествия в Гостилицах. Фото: скриншот группы "ЛОМОЛЕНОБЛ" "ВКонтакте"

Сотрудник подведомственного петербургскому комитету по транспорту госучреждения — Агентства внешнего транспорта (АВТ) Николай Иванов погиб при падении самолета под Петербургом.

Инцидент никак не связан с его служебными обязанностями. Пилот участвовал в полете в свободное от работы время, сообщает ТАСС. Отмечается, что Иванов имеет большое число часов налета на самолетах в качестве пилота.

В пятницу, 8 января, на гостилицком аэродроме Ломоносовского района Ленинградской области столкнулись два частных самолета. В результате авиакатастрофы три человек, находившиеся в самолете Piper погибли, в том числе и пилот. Пилот второго воздушного корабля доставлен в больницу. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный отдел на транспорте СКР России по Ленобласти возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета «Piper» в пятницу, 8 января, на аэродроме Гостилицы, где погибли три человека.

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