Причиной авиакатастрофы в Гостилицах стало столкновение двух самолетов в воздухе

Причиной авиакатастрофы в Гостилицах стало столкновение двух самолетов в воздухе
Место происшествия в Гостилицах. Фото: скриншот группы "ЛОМОЛЕНОБЛ" "ВКонтакте"

В пятницу, 8 января, на гостилицком аэродроме Ломоносовского района Ленинградской области столкнулись два частных самолета. В результате происшествия погибли три человека.

Подробности о причинах авиакатастрофы озвучили в пресс-службе администрации Ленобласти. По информации властей, столкновение самолетов произошло во время взлета-посадки. Один из них успешно приземлился, а другой развалился в воздухе. Пилот и два взрослых пассажира погибли.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб и транспортной прокуратуры, устанавливая обстоятельства происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.263 УК РФ).

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