Вакцину от коронавируса получили более 10 тысяч петербуржцев

По данным на 8 января в Петербурге от коронавируса привились 10 127 человек, следует из данных городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Так, 7 января вакцину получили 780 человек, в том числе 20 журналистов. Всего получил 22 692 комплекта доз вакцины «Спутник V», которые распределили с городской фармбазы по поликлиникам. В медицинских учреждениях остается около 12,5 тысяч доз препарата.

Медицинские работники продолжают фиксировать количество новых случаев коронавируса в Петербурге. За прошедшие сутки инфекцией заразились 3 тыс. 17 жителей города. Данные об этом были опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу, 8 января. Отмечается, что за весь период пандемии в городе вирус подхватили уже 270 тыс. 19 петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге к ИВЛ подключены 424 ковид-пациента. В городе также возросла доля пациентов, которые переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.