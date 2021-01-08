Байден заявил, что Трамп не способен выполнять обязанности президента

Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий американский президент Дональд Трамп не способен исполнять обязанности президента.
«Он не способен исполнять обязанности», — сказал Байден (цитата по РИА «Новости»).
При этом Байден не стал отвечать на вопрос по поводу импичмента Трампу.
Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.