Байден заявил, что Трамп не способен выполнять обязанности президента

Байден заявил, что Трамп не способен выполнять обязанности президента
Дональд Трамп. Фото: unsplash

Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий американский президент Дональд Трамп не способен исполнять обязанности президента.

«Он не способен исполнять обязанности», — сказал Байден (цитата по РИА «Новости»).

При этом Байден не стал отвечать на вопрос по поводу импичмента Трампу.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.

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