Петербургские палеонтологи нашли уникальную окаменелость на станции метро

Петербургские палеонтологи нашли уникальную окаменелость на станции метро
"Рожица унылой мумии" оказалась древним ископаемым. Фото: скриншот из "Вконтакте"

В Северной столице палеонтологи нашли удивительную окаменелость на станции метро «Московские ворота». Окаменелость уже получила название, – «рожица унылой мумии».

Информация о находке появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Кружок любительской палеонтологии». Очевидцы заявили, что «мумия» была обнаружена на стене станции метрополитена. Палеонтологи окрестили рисунок «унылым».

В итоге, «рожица» оказалась ископаемым. Древняя находка относится к подклассу головоногих моллюсков, которые некогда жили на планете.

«Так сразу и не скажешь, что эта унылая рожица мумии – срез раковины наутилоидеи на стене станции метро «Московские Ворота», – объяснили эксперты в социальной сети.

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