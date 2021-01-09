Новый дорожный знак появится на дорогах России в марте

Дорожный знак «Фотовидеофиксация» появится в России с 1 марта. Обозначение будет предупреждать о работе фото- и видеокамер, которые фиксируют нарушения ПДД.
Соответствующее постановление появилось на Портале правовой информации. На сайте указано, как и где должен будет установлен новый дорожный знак.
Таким образом, «Фотовидеофиксация» будет располагаться на трассах вне поселений в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населённые пункты. Кроме этого, отмечается, что новый знак заменит таблички с изображением камеры.
На данный момент в России применяется подобный знак только в связке с другими знаками. Подобное размещение обозначения разрешено только до 1 сентября.
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