В Санкт-Петербурге поднялись цены на проезд в общественном транспорте

В Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге подорожал разовый проезд в общественном транспорте. Цены выросли на 5 рублей.

С 1 января пассажиры метрополитена будут платить 60 рублей за один жетон. В автобусе, трамвае и троллейбусе один билет теперь стоит 55 рублей.

В Северной столице подняли тарифы и по транспортной карте «Подорожник». Единый месячный разовый проездной билет подорожал на 7,9% — до 3253 рублей. Стоимость разовой поездки по «Подорожнику» для наземного транспорта выросла на 9,1% — с 33 до 36 рублей, для метро — на 7,9% — с 38 до 41 рубля.

Цены на все льготные проездные выросли на 4% — с 624 до 649 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили новые цены на проездные билеты.