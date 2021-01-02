В Санкт-Петербурге поднялись цены на проезд в общественном транспорте

В Санкт-Петербурге поднялись цены на проезд в общественном транспорте
В Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге подорожал разовый проезд в общественном транспорте. Цены выросли на 5 рублей.

С 1 января пассажиры метрополитена будут платить 60 рублей за один жетон. В автобусе, трамвае и троллейбусе один билет теперь стоит 55 рублей.

В Северной столице подняли тарифы и по транспортной карте «Подорожник». Единый месячный разовый проездной билет подорожал на 7,9% — до 3253 рублей. Стоимость разовой поездки по «Подорожнику» для наземного транспорта выросла на 9,1% — с 33 до 36 рублей, для метро — на 7,9% — с 38 до 41 рубля.

Цены на все льготные проездные выросли на 4% — с 624 до 649 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили новые цены на проездные билеты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб общественный транспорт проезд рост цен


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Санкт-Петербурге поднялись цены на проезд в общественном транспорте
Врачи сообщили о стабильном состоянии Алисы Фрейндлих
На сайте госуслуг начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса
Глава МИД Китая озвучил версию о происхождении коронавируса
Минкульт выделит Петербургу средства на развитие культурных учреждений
Полыхающий частный дом при въезде в Мурино тушили почти час
Звезда фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев умер от коронавируса
Петербурженка с темным прошлым зарезала сожителя в Колпино