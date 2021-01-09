Владельцам авто, оказавшихся на месте прорыва труб в Петербурге, пообещали возместить ущерб

Владельцам авто, оказавшихся на месте прорыва труб в Петербурге, пообещали возместить ущерб
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 9 января в центре Петербурга прорвало сразу две трубы. В результате аварии пострадали припаркованные автомобили.

Густой пар стоял на Московском проспекте и Столярном переулке. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», информацию подтвердили в пресс-службе «Теплосети» города.

Вода разлилась на 2 автомобиля. Пока неизвестно, если ли повреждения, но в компании уже пообещали возместить владельцам ущерб в полной мере.

Сотрудники бригад оперативно прибыли на место аварии и ликвидировали ее последствия, дорогу перекрыли, поврежденный участок трубопровода отключили. Сейчас на месте аварии все в порядке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два прорыва труб произошло в Адмиралтейском районе за час.

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