Собчак скептически отнеслась к свадьбе Бузовой и Манукяна

Телеведущая отметила, что телеведущая не первый раз выходит замуж.

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новость о свадьбе певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна. Она поделилась своим мнением в Telegram-канале.

Собчак выложила пост, скопированный из других источников, в котором говорится о свадьбе «ради хайпа» и о том, что союз, заключенный на Мальдивах, не имеет юридической силы. Телеведущая вспомнила, что Бузова и Манукян не первые, кто решил пожениться на островах.

«Да не только Лопырева или Водонаева. Помнится, Оля и сама на Мальдивах уже как-то «жанилась»»,

— отметила Собчак.

Напоминаем, что в соцсетях опубликовали видео с церемонии на берегу Индийского океана. Пока что пара никак не комментирует слухи и продолжает наслаждаться отдыхом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова и Дава сыграла свадьбу на Мальдивах.