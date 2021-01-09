«Паровозик» из четырех машин собрал пробку на Планерной улице

&#171;Паровозик&#187; из четырех машин собрал пробку на Планерной улице
Место происшествия. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Планерной улице в Петербурге произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали сразу четыре автомобиля.

Авария случилась в субботу, 9 января, на участке в сторону Савушкина. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что легковые автомобили выстроились в паровозик. Первая и последняя машины почти не пострадали. Транспортные средства заблокировали проезд по одной из полос движения. На участке собирается крупная пробка.

Обстоятельства столкновения и сведения о пострадавших выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большом проспекте В.О. произошло ДТП с участием фургона и легковушки. Водитель второго транспорта пришел в ярость после случившегося.

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