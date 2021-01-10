Омский студент, ловящий интернет на березе, повредил руку

Омский студент, ловящий интернет на березе, повредил руку
Студент повредил руку во время очередного интернет-сеанса. Фото: Pixabay

Парень забирается на дерево, чтобы присутствовать на дистанционных занятиях в университете.

Омский студент, который стал известен после ролика, где он выходит в интернет, забравшись на березу, признался, что повредил руку. Об этом пишет РИА Новости. Парень сорвался с одной из веток и вывихнул конечность. Он надеется, что травма не серьезная и все обойдется.

Студент добавил, что скоро у него заканчиваются каникулы в университете и нужно будет возвращаться из села в Омск, чтобы продолжить обучение в очной форме. Напоминаем, что в ноябре 2020 года парень записал вирусное обращение к губернатору Александру Буркову с просьбой обратить внимание на отсутствие интернета в населенных пунктах области.

Изначально парню обещали, что вышка появится в конце 2020 года, затем дату перенесли на апрель 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России приняли закон о лишении свободы за клевету в интернете.

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