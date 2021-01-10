Самолет из Краснодара в Петербург вылетел после 11-часовой задержки

Самолет из Краснодара в Петербург вылетел после 11-часовой задержки
Ситуация в аэропорту Краснодара нормализовалась после сильного снегопада. Фото: pixabay.com

Сильный снегопад в Краснодаре задержал запланированные прилеты и вылеты. Рейс до Петербурга отложили на 11 часов.

Как сообщают в пресс-службе аэропорта Краснодара имени Екатерины II, рейс до Петербурга взлетел в небо с пассажирами после долгой задержки. Пассажиры не могли попасть в Северную столицы из-за плохих погодных условий. Ожидание рейса длилось порядка 11 часов.

Кроме этого, к взлету из аэропорта готовится еще один рейс до Петербурга. Самолет начнет свой полет до Пулково в 21:15. Данный рейс был задержан на 9 часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, почему задержан вылет рейса Оренбург-Санкт-Петербург. В Оренбурге наблюдается метель и переохлаждённый дождь. Командир воздушного судна принял решение о высадке пассажиров в здание аэропорта, несмотря на полную готовность самолета к вылету.

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