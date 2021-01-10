Стало известно, почему задержан вылет рейса Оренбург-Санкт-Петербург

Самолет ждут в Петербурге в ближайшее время. Фото: авиакомпания "Россия"

Самолет ждут в Петербурге в ближайшее время. Фото: авиакомпания "Россия"

В городе сложные погодные условия, которые стали причиной закрытия аэропорта.

В Оренбурге сегодня, 10 января, пришлось приостановить работу аэропорта из-за сложных погодных условий. Это стало причиной задержки вылета рейса 6454 Оренбург-Санкт-Петербург, о чем Gazeta.SPb сообщили в авиакомпании «Россия».

Известно, что в Оренбурге наблюдается метель и переохлаждённый дождь. Командир воздушного судна принял решение о высадке пассажиров в здание аэропорта, несмотря на полную готовность самолета к вылету. Авиакомпания предоставила пассажирам размещение в гостинице, горячее питание и напитки.

Судя по онлайн-табло «Пулково», самолет из Оренбурга должен прилететь в 17:20.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иностранцев не было на борту разбившегося в Индонезии самолета. Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в субботу, 9 января. Boeing упал в Яванское море близ Джакарты.