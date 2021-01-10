Иностранцев не было на борту разбившегося в Индонезии самолета

Иностранцев не было на борту разбившегося в Индонезии самолета
Самолет потерпел крушение. Фото: pixabay

Стало известно, кто находился на борту разбившегося пассажирского самолета и были ли там иностранцы. Об этом рассказал глава Нацкомитета по безопасности на транспорте в Индонезии Соерджанто Таджахоно.

Он отметил, что на борту самолета не было иностранных граждан, сообщает газета Jakarta Globe.

«Все пассажиры на борту были индонезийцами», — сказал Таджахоно.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в субботу, 9 января. Boeing упал в Яванское море близ Джакарты, в районе острова Лаки. На борту находились 65 человек. Сигнал перестал поступать примерно через четыре минуты после вылета борта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет, летевший в Новосибирск, совершил посадку с отказавшим двигателем. Известно, что самолет вернулся на аэродром вылета. На борту находилось 52 пассажира, а также пять членов экипажа.

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