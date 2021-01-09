Самолет, летевший в Новосибирск, совершил посадку с отказавшим двигателем

В результате инцидента никто не пострадал.
Самолет авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из Сургута в Новосибирск 8 января, совершил экстренную посадку из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что самолет вернулся на аэродром вылета. На борту находилось 52 пассажира, а также пять членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал, судно не получило никаких повреждений. Транспортная прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить, каковы причины инцидента.
«Восьмого января на рейсе UT137 Сургут — Новосибирск сработала индикация отказа правого двигателя. Командир принял решение посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту «,
— сообщил собеседник агентства.
Этот же самолет должен был лететь в Красноярск, но судно пришлось заменить.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пассажирский самолет пропал с радаров в Индонезии.