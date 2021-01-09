Пассажирский самолет пропал с радаров в Индонезии

Самолет потеряли с радаров несколько часов назад. Фото: pixabay.com

Самолет потеряли с радаров несколько часов назад. Фото: pixabay.com

Это произошло практически сразу после вылета лайнера из Джакарты.

Самолет, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров сегодня, 9 января. Об этом сообщает портал Flightradar24 в Twitter. Известно, что речь идет о пассажирском Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air.

Индонезийские власти уже подтвердили потерю лайнера. Отмечается, что на борту находились десятки человек. Сигнал был потерян в 10:40 утра по московскому времени.

«Сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 07.40.27 по времени UTC»,

— отмечается в сообщении Flightradar24.

Все произошло практически сразу после вылета лайнера из Джакарты. Подробности инциденты выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что известно о крушении легкомоторного самолета в Ленобласти. В результате авиакатастрофы три человек, находившиеся в самолете Piper погибли, в том числе и пилот.