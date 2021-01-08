Что известно о крушении легкомоторного самолета в Ленобласти

В пятницу, 8 января, легкомоторный самолет Piper разбился на гостилицком аэродроме Ломоносовского района в Ленинградской области. В результате авиакатастрофы три человек, находившиеся в самолете Piper погибли, в том числе и пилот. Пилот второго воздушного корабля доставлен в больницу.

Причиной авиакатастрофы стало столкновение самолета с другим воздушным судном во время полета. По информации властей, столкновение самолетов произошло во время взлета-посадки. Один из них успешно приземлился, а другой развалился в воздухе.

В результате происшествия погибли двое мужчин и женщина, находившиеся в самолете Piper. Пилота самолета Cessna госпитализировали.

Сотрудник подведомственного петербургскому комитету по транспорту госучреждения — Агентства внешнего транспорта (АВТ) Николай Иванов погиб при падении самолета под Петербургом. Инцидент никак не связан с его служебными обязанностями. Пилот участвовал в полете в свободное от работы время.

Легкомоторный самолет Piper был частным, он упал во время тренировочного полета.

В результате крушения самолет был полностью разрушен.

Следственный отдел на транспорте СКР России по Ленобласти возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета Piper. Дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воздухе судно столкнулось с другим самолетом, на борту которого находилось один пилот.