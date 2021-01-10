Попова рассказала о ситуации с Covid-19 в России после Нового года 

Попова рассказала о ситуации с Covid-19 в России после Нового года 
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в России. Несмотря на снижение заболеваемости, говорить о стабилизации еще рано.

Об этом Анна Попова заявила в воскресенье, 10 января, в эфире телеканала «Россия-1». По словам главы Роспотребнадзора, в России за первые десять дней 2021 года снизилась заболеваемость коронавирусом на 12%. Однако говорить о ситуации с инфекцией в стране еще не стоит.

«Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано», – заявила Анна Попова.

Кроме этого, как отметила специалист, заболеваемость остается на высоком уровне среди сотрудников транспорта и торговли. Лучше ситуация обстоит в стране с детьми.

«Значительно меньше болеют дети всех возрастов, но высокие цифры среди работников торговли и работников транспорта», – заключила Анна Попова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России установили первый случай «британского» штамма Covid-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анна попова борьба с инфекцией Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Пулковском шоссе водитель совершил смертельный наезд на пешехода
В Ленобласти неплательщик ЖКХ с топором требовал включить воду в доме
Попова рассказала о ситуации с Covid-19 в России после Нового года
Петербургский СКА потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ
Бывшая жена Кержакова выложила фото в свадебном платье
Петербуржцев предупредили о резком похолодании в понедельник
Самолет из Краснодара в Петербург вылетел после 11-часовой задержки
В Колпино устранили дефект на трубопроводе на 4 часа раньше срока