В России установили первый случай «британского» штамма Covid-19

В России установили первый случай «британского» штамма Covid-19
Попова заявила о появлении "британского" штамма коронавируса в России. Фото: kremlin.ru

«Британский» штамм коронавируса впервые обнаружен в России.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1». Отмечается, что штамм установили во время обследования одного россиянина, который совсем недавно вернулся из Великобритании.

Напомним, что о появлении мутации коронавируса стало известно в середине декабря. Ученые из Британии установили изменения коронавируса. Новый штамм более опасен для человека, – он распространяется быстрее и чаще сопровождается тяжелой формой течения болезни. Как утверждают специалисты, мутация на 70% заразней обычной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм Covid-19 выявлен в Японии у туристов из Бразилии. Новую мутацию коронавируса выявили у четверых бразильцев прилетевших в Японию. Данный штамм отличается от того, что был ранее установлен в Великобритании и ЮАР.

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