Новый штамм Covid-19 выявлен в Японии у туристов из Бразилии  

Новую мутацию коронавируса выявили у четверых бразильцев прилетевших в Японию. Данный штамм отличается от того, что был ранее установлен в Великобритании и ЮАР.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японский Национальный институт инфекционных болезней.
«6 января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация нового коронавируса у четырёх человек, прилетевших 2 января из Бразилии», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что новый штамм вызывает определенные беспокойства, так как он не имеет установленных аналогов.
«В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин», – добавили в сообщении.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Bloomberg призвал доверять российской вакцине «Спутник V».