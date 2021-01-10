Новый штамм Covid-19 выявлен в Японии у туристов из Бразилии

Новую мутацию коронавируса выявили у четверых бразильцев прилетевших в Японию. Данный штамм отличается от того, что был ранее установлен в Великобритании и ЮАР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японский Национальный институт инфекционных болезней.

«6 января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация нового коронавируса у четырёх человек, прилетевших 2 января из Бразилии», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что новый штамм вызывает определенные беспокойства, так как он не имеет установленных аналогов.

«В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин», – добавили в сообщении.

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