Bloomberg призвал доверять российской вакцине «Спутник V»

Журналист издания перечислил причины, по которым он верит в российский препарат.

Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели рассказал, по каким причинам доверяет российской вакцине «Спутник V». Он отметил, что в препарат верят многие страны и это видно по количеству предварительных заказов.

Автор статьи отметил, что вакцина прошла клинические испытания третьей фазы, что доказывает ее безопасность и эффективность. Он также подчеркнул, что не было ни одного добровольца, у которого выявили бы случай тяжелого течения заболевания после прививки. Фазели добавил, что российские эксперты при создании препарата сотрудничали с англо-шведской компанией.

Журналист заверил, что предпочел бы «Спутник V» и отказался бы прививаться CoronaVac, разработанной китайской компанией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге зафиксировано 3010 новых случаев коронавируса.