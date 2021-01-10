В Петербурге зафиксировано 3010 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 3010 новых случаев коронавируса
Коронавирус в Петербурге Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3010 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в воскресенье, 10 января, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

На карантине находится 1165 человек. Из 751 — на самоизоляции, 967 человек – контактные.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 22 851 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 11,3 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исхода. При этом вылечились 22 632 человека. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 401 954 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов, выздоровело 24 080 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.

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