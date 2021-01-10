На Пулковском шоссе водитель совершил смертельный наезд на пешехода

Водитель иномарки совершил наезд на пешехода напротив Пулковского парка. Потерпевший скончался на месте.

Печальный инцидент произошел в Северной столице поздно вечером в воскресенье, 10 января. Водитель Audi совершил смертельный наезд на пешехода при неизвестных обстоятельствах на Пулковском шоссе. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На месте происшествия уже работают сотрудники полиции. Спецслужбы установят все обстоятельства случившегося. Информация о состоянии водителя остается пока неизвестной. Также неизвестна личность скончавшегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что на КАД образовался затор из-за аварии. Там столкнулись несколько автомобилей по непонятной причине. В результате движение на участке дороги затрудненно — автомобилисты жалуются на пробки.