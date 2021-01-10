На КАД образовался затор из-за аварии

Движение затрудненно, автомобилисты жалуются на пробки.

Сегодня днем, 10 января, на КАД произошла авария, которая стала причиной затора. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на 101-м километре внешней стороны КАД. Там столкнулись несколько автомобилей по непонятной причине. В результате движение на участке дороги затрудненно — автомобилисты жалуются на пробки.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. На месте замечена машина реанимации. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на набережной Макарова столкнулись два авто: образовался затор. По предварительным данным, никто не пострадал. В результате происшествия образовался затор.