На набережной Макарова столкнулись два авто: образовался затор

Машины не получили серьезных повреждений.
В Василеостровском районе Петербурге сегодня, 10 января, произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на съезде с моста Бетанкура на набережную Макарова. Там столкнулись две машины, которые мешают проездку остальных участников движения. На снимках видно, что автомобили не получили серьезных повреждений.
По предварительным данным, никто не пострадал. В результате происшествия образовался затор.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Жуковского полицейский автомобиль попал в ДТП. При этом правоохранители считают виновником ДТП петербуржца за рулем легковушки, поскольку он совершил резкое торможение.