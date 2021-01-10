На Жуковского полицейский автомобиль попал в ДТП

На Жуковского полицейский автомобиль попал в ДТП
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В субботу, 9 января, вечером возле дома №41 на улице Жуковского в Центральном районе Северной столицы иномарка столкнулась с автомобилем полиции.

О дорожно-транспортном происшествии рассказал сам участник аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По словам владельца иномарки, патрульный автомобиль врезался в неё сзади, когда водитель остановился и собирался поворачивать.

При этом правоохранители считают виновником ДТП петербуржца за рулем легковушки, поскольку он совершил резкое торможение. Участник группы попросил очевидцев поделиться видеозаписью момента столкновения, чтобы разобраться в подробностях аварии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении улиц Марата и Стремянной BMW въехала в стену жилого дома, после того как ехавший перед нею Land Rover резко затормозил.

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дтп новости СПб улица жуковского Центральный район


 

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На Жуковского полицейский автомобиль попал в ДТП