На Марата BMW въехала в дом, пытаясь избежать ДТП, но это не помогло

В субботу, 9 января, на пересечении улиц Марата и Стремянной в центре Санкт-Петербурга BMW 325i врезалась в стену дома, пытаясь избежать столкновения с Land Rover, однако внедорожник все же пострадал.

Фотографиями и видео с места происшествия поделились участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Изначально комментаторы обвиняли в аварии водителя BMW, поскольку узнали, что ранее автомобиль уже участвовал в ДТП. Информация об этом сохранилось в базе данных.

Однако видео с моментом столкновения говорит об обратном: перед аварией иномарка находилась во втором ряду и ехала с обычной скоростью, когда черный Land Rover, ехавший впереди, внезапно затормозил прямо посреди дороги. Водитель, вероятно, решил припарковаться, и свернуть влево, к обочине. Человек за рулем легковушки надеялся избежать ДТП, также свернув влево, но, к сожалению, въехал в фасад дома, еще и задев внедорожник.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Шевцова и Стачек автомобиль остался без бампера.