Автомобиль потерял бампер после ДТП на перекрестке Швецова и Стачек

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. Одна из них лишилась бампера.

Авария случилась в субботу, 9 января, на пересечении улицы Швецова и проспекта Стачек. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«В сторону Нарвской», — уточнил автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства столкнулись посреди перекрестка. Бампер одной из легковушек оказался на проезжей части. Участок усыпан осколками и деталями машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о массовом ДТП на планерной улице. Участниками аварии стали сразу четыре автомобиля.