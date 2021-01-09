Автомобиль потерял бампер после ДТП на перекрестке Швецова и Стачек

Автомобиль потерял бампер после ДТП на перекрестке Швецова и Стачек
Место происшествия. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. Одна из них лишилась бампера.

Авария случилась в субботу, 9 января, на пересечении улицы Швецова и проспекта Стачек. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«В сторону Нарвской», — уточнил автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства столкнулись посреди перекрестка. Бампер одной из легковушек оказался на проезжей части. Участок усыпан осколками и деталями машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о массовом ДТП на планерной улице. Участниками аварии стали сразу четыре автомобиля.

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