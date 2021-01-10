До -27 градусов ожидается в Ленобласти в понедельник

В Ленинградскую область пришло сильное похолодание. Мороз ударит до -27 градусов в первый день рабочей недели.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начало первой рабочей недели в 2021 году начнется с сильного похолодания. В понедельник, 11 января, в Ленинградской области ожидается от -25 до -26 градусов.

Кроме этого, на дорогах возможна гололедица. Жителей региона призывают быть более осторожными. Особенно это касается водителей, так как скользкие трассы могут стать причинами аварий.

Также аномальная погода продолжит бушевать в Ленобласти и во вторник. Ожидается метель с гололедицей и низкая температура.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербуржцев предупредили о резком похолодании в понедельник. В Северной столице столбик термометра опустится до -19 градусов в первый день рабочей недели.