Петербуржцев предупредили о резком похолодании в понедельник

В Северной столице столбик термометра опустится до -19 градусов в первый день рабочей недели. Жителей города ожидает резкое похолодание после новогодних праздников.
О сильных морозах петербуржцев предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по городу. В ведомстве ссылаются на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», именно там сообщили о прогнозе погоды на понедельник, 11 января.
Таким образом, ожидается облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха опустится до -11 градусов днем, а в некоторых районах ожидается до -19. Ветер будет юго-восточным, его порывы будут достигать 4-9 метров в секунду.
Жителей города предупреждают быть бдительными на дорогах. Особенно это касается водителей. Местами возможна гололедица.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, когда в Петербург придут сильные морозы.