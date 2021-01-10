Петербуржцев предупредили о резком похолодании в понедельник

Петербуржцев предупредили о резком похолодании в понедельник
Резкое похолодание придет в Петербург в понедельник. Фото: unsplash

В Северной столице столбик термометра опустится до -19 градусов в первый день рабочей недели. Жителей города ожидает резкое похолодание после новогодних праздников.

О сильных морозах петербуржцев предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по городу. В ведомстве ссылаются на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», именно там сообщили о прогнозе погоды на понедельник, 11 января.

Таким образом, ожидается облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха опустится до -11 градусов днем, а в некоторых районах ожидается до -19. Ветер будет юго-восточным, его порывы будут достигать 4-9 метров в секунду.

Жителей города предупреждают быть бдительными на дорогах. Особенно это касается водителей. Местами возможна гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, когда в Петербург придут сильные морозы.

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