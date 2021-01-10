В парке Сосновка вместо снеговика слепили Эльзу из «Холодного сердца»

В парке Сосновка вместо снеговика слепили Эльзу из «Холодного сердца»
Скульптура появилась в парке Сосновка. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Снежная скульптура королевы Эльзы появилась в парке Сосновка. Петербуржцы обрадовались такому снеговику, который слепил неизвестный местный житель.

Фотографиями чудесной статуи поделились очевидцы в группе «Шувалово — Озерки | Выборгский район | СПб» в социальной сети «Вконтакте».

«В Сосновке вот такую красоту кто-то слепил. Автор этого шедевра порадовал всех посетителей парка. Люди любуются, фотографируют, дети в восторге», – говорится в сообщении посетителя парка.

Кроме этого, автор поста передал большое спасибо скульптору, который смог порадовать местных жителей всех возрастов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кудрово на жителей и машины скинули пакеты с кипятком. Несколько неизвестных в Кудрово решили странным образом развлечься в вечернее время. Они скидывали с общего балкона пакеты с кипятком на головы прохожих и машины.

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