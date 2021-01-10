В Кудрово на жителей и машины скинули пакеты с кипятком

В Кудрово на жителей и машины скинули пакеты с кипятком
Местные жители обратились в полицию. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Несколько неизвестных в Кудрово решили странным образом развлечься в вечернее время. Они скидывали с общего балкона пакеты с кипятком на головы прохожих и машины.

Инцидент случился в воскресенье,10 января, в доме №1 на Областной улице. Злоумышленники кидали пакеты с кипятком на головы людей. Кадры происшествия были опубликованы местными жителями в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что очевидцы пытались обратиться с данным инцидентом в полицию. Однако обратной реакции на это они не получили до сих пор. Точные мотивы нарушителей остались неизвестными. Также их личности не установлены. В сообщении не говорится о пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Выборгском шоссе жители нескольких корпусов дома остались без света.

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