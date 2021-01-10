На Выборгском шоссе жители нескольких корпусов дома остались без света

Перед отключением света на Выборгском шоссе местные жители услышали громкий щелчок. Он мог стать причиной аварии. На данный момент обстоятельства случившегося выясняются.

Инцидент с отключением света случился в Северной столице поздно вечером в воскресенье, 10 января. Происшествие случилось в нескольких корпусах дома №5 на Выборгском шоссе. Об этом сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«На улице перед этим был слышен громкий щелчок», – говорится в сообщении очевидцев.

Отметим, что точная причина на данный момент неизвестна. Проблемой займутся спецслужбы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Пулковском шоссе водитель совершил смертельный наезд на пешехода. Инцидент произошел напротив Пулковского парка при неизвестных обстоятельствах.