На Выборгском шоссе жители нескольких корпусов дома остались без света

На Выборгском шоссе жители нескольких корпусов дома остались без света
Точная причина произошедшего неизвестна. Фото: pixabay.com

Перед отключением света на Выборгском шоссе местные жители услышали громкий щелчок. Он мог стать причиной аварии. На данный момент обстоятельства случившегося выясняются.

Инцидент с отключением света случился в Северной столице поздно вечером в воскресенье, 10 января. Происшествие случилось в нескольких корпусах дома №5 на Выборгском шоссе. Об этом сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«На улице перед этим был слышен громкий щелчок», – говорится в сообщении очевидцев.

Отметим, что точная причина на данный момент неизвестна. Проблемой займутся спецслужбы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Пулковском шоссе водитель совершил смертельный наезд на пешехода. Инцидент произошел напротив Пулковского парка при неизвестных обстоятельствах.

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