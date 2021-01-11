Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов в официальных матчах

Португальский футболист Криштиану Роналду смог поставить еще один исторический рекорд. На этот раз игрок «Ювентуса» повторил достижение 1950-х годов.

В воскресенье, 10 января, Роналду смог отличиться в матче за «Ювентус» против «Сассуоло». Команда из Турина выиграла со счетом 3:1, а португальский футболист повторил достижение экс-нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, который играл в футбол на профессиональном уровне до 1950-х годов.

Таким образом, Роналду забил свой 759-й мяч в официальных встречах за всю карьеру. Именно столько же было у Бицана. До этого португальский нападающий обошел другого легендарного футболиста по этому показателю. Речь идет о Пеле, на счету которого 757 голов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роналду набрал 250 млн подписчиков в Instagram: это больше, чем у кого-либо.